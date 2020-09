Bescheiden winsten bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag kort na de openingsbel licht in de plus. Daarmee herstellen de belangrijkste beursgraadmeters enigszins van de verliezen op maandag, toen oplopende coronabesmettingen in West-Europa de vrees voor hernieuwde lockdowns in grote economieën aanwakkerden. Beleggers richten hun blik nu onder andere op een verklaring van Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse koepel van centrale banken, in het Congres.