Donderpreek uit Vaticaanstad tegen euthanasie

Politici die meewerken aan het legaliseren van euthanasie of hulp bij zelfmoord zijn medeplichtig aan moord, vindt het Vaticaan. In een nieuwe doctrine stelt de katholieke kerk dat euthanasie in geen enkel geval mag worden toegestaan of gerechtvaardigd. Nu in navolging van Nederland meer landen overwegen vormen van euthanasie te legaliseren, verharden de taal en het verzet van het kerkbestuur in Vaticaanstad.