Onderzoek naar McCann-verdachte voor verkrachting uit 2004

Tegen de hoofdverdachte in de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann loopt nu ook een onderzoek vanwege de onopgeloste verkrachting van een jonge Ierse vrouw in Portugal in 2004, zeiden Duitse aanklagers dinsdag.

De vrouw kwam naar voren na het zien van foto’s in de media van de verdachte, de Duitser Christian B. (43). ‘Het slachtoffer denkt dat ze haar kwelgeest misschien heeft herkend. Daardoor werd hier eind juni een onderzoek naar geopend”, zei officier van justitie Hans Christian Wolters.

In het jarenlange mysterie van de verdwijning van Madeleine McCann, zeiden Duitse aanklagers in juni voor de televisie dat ze geloofden dat Christian B. het meisje had ontvoerd en vermoord.

Ontvoering in Praia da Luz

Madeleine McCann, die toen drie was, werd in 2007 vermist in de vakantieflat van haar familie in het Portugese resort Praia da Luz. Ze sliep daar terwijl haar ouders aten in een nabijgelegen restaurant.

Ondanks een internationale klopjacht is er geen spoor van haar gevonden. Duitse aanklagers zeggen dat ze ‘concreet bewijs’ hebben dat Madeleine dood is, hoewel de Britse politie haar verdwijning blijft behandelen als een zaak van vermiste personen.

Christian B. heeft een lange geschiedenis van zedendelicten, waaronder kindermisbruik en verkrachting. Hij zit momenteel in een Duitse gevangenis voor drugshandel. Hij is in Duitsland ook veroordeeld voor de verkrachting in 2005 van een 72-jarige vrouw in Praia da Luz, hoewel de straf nog niet definitief is vanwege een overleveringsgeschil.

De politie in Duitsland heeft Christian B. ook in verband gebracht met andere onopgeloste misdrijven.