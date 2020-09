Oud-minister Bruno Bruins aan de slag bij vervoerder HTM

Oud-minister Bruno Bruins (Medische Zorg), die eerder dit jaar tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer onwel werd en later aftrad als minister, gaat werken voor de Haagse vervoerder HTM. Hij gaat daar aan de slag als tussentijds directeur.

Bruins begint volgende week maandag en vervangt Jaap Bierman. Die werd deze zomer ernstig ziek en ondergaat momenteel een behandeling, laat HTM in een persbericht weten.

Bruins zakte begin maart tijdens een debat in elkaar, na een felle confrontatie met de Kamer over tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg. Naar eigen zeggen was hij overwerkt en moest hij een paar dagen thuisblijven. Later besloot Bruins toch af te treden, zodat het kabinet op volle kracht de strijd tegen het coronavirus kon doorzetten.

Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nam de taak van ‘coronaminister’ van Bruins over. Martin van Rijn (PvdA), voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, nam voor enkele maanden het ministerschap voor Medische Zorg van VVD’er Bruins over. In juli nam Tamara van Ark (VVD), voorheen staatssecretaris van Sociale Zaken, het stokje over van Van Rijn.

Twee weken geleden ontving fotograaf Dirk Hol de PrinsjesFotoprijs voor zijn foto van een vallende Bruins, die werd opgevangen door minister Wouter Koolmees. De jury prees diens foto wegens ‘de uitstekende timing van de compositie, die het drama in de volle breedte toont.’