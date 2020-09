Reisadvies Frankrijk en Tsjechië aangescherpt om corona

In een aantal departementen in Frankrijk is het aantal besmettingen met corona ernstig toegenomen. Dit geldt voor Aveyron, Bas-Rhin, Haute-Marne, Indre et Loire, Landes, Marne, Meurthe et Moselle, Seine Maritime, Tarn en Vienne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de kleurcode voor deze gebieden daarom aangepast van geel (’let op: veiligheidsrisico’s’) naar oranje (’alleen noodzakelijke reizen, geen vakanties’).