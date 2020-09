PvdA en Coalitie-Y: regel meer leerbanen en stages voor jongeren

De PvdA en de jongerenbeweging Coalitie-Y willen gerichtere acties om jongeren aan het werk te krijgen. Met een investering van 50 miljoen euro kunnen volgens hun zeker 12.000 jongeren aan de slag in stages en leerbanen, waarbij ze leren en werken tegelijk. Er is nu al een tekort van 19.000 aan dit soort plekken. Ook zouden gemeenten alle jongeren die thuis in de bijstand zitten een leerwerkaanbod moeten doen.