Rutte en De Jonge tegenover kritische Kamer in nieuw coronadebat

De Tweede Kamer debatteert dinsdag opnieuw over het coronavirus en premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge staan een kritische ontvangst te wachten. Het virus is sinds het laatste coronadebat begin deze maand bezig aan een flinke opmars.

Vrijdag kondigde het kabinet regionale maatregelen af in zes regio's waar het aantal besmettingen het hardst oploopt. Daar moeten kroegen eerder dicht. Regio's nemen zelf ook aanvullende stappen. Maar verschillende partijen, waaronder D66, vragen zich af of dit wel genoeg is om het tij te keren. Fractievoorzitter Rob Jetten wil weten of het kabinet aanvullende maatregelen overweegt, omdat het eerder sluiten van kroegen volgens hem de opmars van het virus niet gaat stoppen.

Ook piept en kraakt de Nederlandse testcapaciteit. De Jonge waarschuwde eerder deze maand al dat de krapte nog wel even aanhoudt, ofschoon er wordt gewerkt aan verdere opschaling. Sinds maandag kunnen mensen uit de zorg en het onderwijs voorrang krijgen bij het testen, maar de daarvoor ingerichte telefoonlijn was binnen een uur al overbelast. De Kamer wil al maanden meer duidelijkheid over de testcapaciteit.

En dan kwam er vorige week nog berichtgeving van Nieuwsuur bij, over de mondkapjesrichtlijn in de ouderenzorg. Volgens dat voorschrift, dat gold sinds het begin van de crisis, was een mondkapje bij kort contact met (verdachte) coronapatiënten niet nodig. Het kabinet stelde dat dit advies op veiligheid was gebaseerd, maar schaarste bleek wel degelijk een rol te spelen. De richtlijn werd vorige maand aangepast, en het RIVM zei vrijdag nooit te hebben ontkend dat de richtlijn was gebaseerd op schaarste. Vrijdag reageerde een groot deel van de oppositie verbolgen, ook coalitiepartijen D66 en de VVD willen opheldering van De Jonge.

Ook de uitwerking van de zorgbonus krijgt kritiek. Zorgaanbieders kunnen voor hun mensen vanaf 1 oktober de bonus van 1000 euro aanvragen. Vrijdag werd bekend voor welke zorgberoepen er wél en voor welke er geen coronabonus komt. Die keuze valt niet in goede aarde. Als het aan de SP ligt, wordt elke zorgmedewerker beloond die tijdens de coronacrisis werkte.