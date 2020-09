Rechtbank vonnist in zaak verdronken peuter Ubbena

De rechtbank in Assen doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen de 40-jarige Paul den B., die wordt verdacht van doodslag op zijn 3-jarige zoontje. Het jongetje verdronk op 18 december vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena, nadat zijn vader hem daar naartoe had meegenomen.

Volgens het OM heeft Den B. bewust het risico genomen dat het kind in het water zou belanden door het in het donker mee te nemen naar een steile oever langs het kanaal. De man heeft verklaard dat hij zijn zoontje wilde laten plassen in het kanaal, onder het viaduct van de A28. Daarbij gleden ze uit en belandde Sven volgens hem in het kanaal. De Utrechter heeft verklaard dat het een ongeluk was, van opzet was geen sprake. Hulpverleners ter plaatse hadden twijfels over de toedracht zoals Den B. die uiteenzette.

Politieagenten haalden het kind uiteindelijk uit het ijskoude water, nadat het daar circa drie kwartier in had gelegen. Op 31 december overleed het jongetje.

Het OM wil ook een veroordeling voor het onttrekken van het jongetje aan het ouderlijk gezag en voor het stalken van zijn ex. De vrouw heeft daarvan meerdere aangiften gedaan, waarna De B. ook is veroordeeld. Vervolgens zou hij haar opnieuw hebben lastiggevallen.