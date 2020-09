Ongeveer 13.000 nieuwe coronabesmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met zijn wekelijkse cijfers over de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Het instituut meldt dan hoe vaak het virus in de afgelopen week is vastgesteld, hoeveel mensen in een ziekenhuis zijn opgenomen en hoeveel patiënten zijn overleden. Dat het aantal besmettingen hard oploopt, staat vast. Waarschijnlijk zijn in de afgelopen week meer dan 13.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld.