Tennet en Britse netbeheerder willen koppeling windenergienet

De Nederlands-Duitse netbeheerder Tennet en het Britse elektriciteits- en gasbedrijf National Grid werken aan een plan om de energienetten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk via windmolenparken in de Noordzee met elkaar te verbinden. Op die manier zou een nieuwe markt moeten ontstaan en zouden de windmolenparken minder vaak hoeven te worden stilgelegd vanwege overproductie.

De windmolenparken hebben een productie van 4 gigawatt. Die productie wordt belangrijker voor de Britse energiemarkt omdat daar verouderde kerncentrales worden gesloten. Tennet en National Grid willen eind komend jaar een eerste project in beeld hebben en streven ernaar dat de energienetten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 2029 verbonden zijn.

National Grid wil voor een capaciteit van 7,8 gigawatt aan netverbindingen met het Europese vasteland hebben in 2024, genoeg voor een kwart van de Britse energiebehoefte. Het Verenigd Koninkrijk is wereldwijd toonaangevend op het gebied van windmolenparken in zee.

De aankomende brexit geldt als een complicerende factor in de plannen omdat het Britse vertrek uit de Europese gezamenlijke markt ook verandert hoe energie wordt ingekocht en verkocht. Ook maakt brexit het lastiger voor landen om onderlinge deals te sluiten.