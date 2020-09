Wall Street sluit met verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag in de min gesloten, in navolging van de fikse koersverliezen in Europa. De vrees voor strengere maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te bezweren drukte het sentiment op Wall Street. De Amerikaanse bankensector stond in de schijnwerpers na de onthullingen door onderzoeksjournalisten over verdachte transacties wereldwijd.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een min van 1,8 procent op 27.147,70 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,2 procent tot 3281,06 punten. De technologiebeurs Nasdaq wist de schade uiteindelijk beperkt te houden tot een min van 0,1 procent op 10.778,79 punten.

In de documenten worden bijna negentig banken en andere financiële instellingen genoemd. Zij zouden tot wel 2 biljoen dollar aan dubieuze geldstromen hebben gefaciliteerd. Het gaat onder meer om JPMorgan Chase en Bank of New York Mellon. Zij leverden tot 4 procent in. Andere grote Amerikaanse banken als Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America zakten tot 3,4 procent.

Luchtvaartbedrijven

Verder stonden luchtvaartbedrijven en bedrijven die actief zijn in de toerismesector in het rood als gevolg van de coronavrees. Maatschappijen als Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines verloren tot 9,2 procent. Cruisebedrijven Carnival, Royal Caribbean Cruises en Norwegian Cruise Line daalden tot 7,8 procent. De grote hotelketens Hilton Worldwide en Marriott International werden tot 6,9 procent lager gezet.

De maker van elektrische voertuigen Nikola ging ruim 19 procent onderuit. Oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter. De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon recent een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Autofabrikant General Motors (GM), die onlangs een samenwerkingsdeal met Nikola aankondigde, moest een verlies van 4,8 procent slikken.

Tesla

Bij concurrent Tesla (plus 1,6 procent) wordt personeel opgeroepen om harder te werken. Er moeten voor eind september, wanneer het kwartaal eindigt, zo veel mogelijk wagens van de band rollen. Mogelijk wordt dan nog een recordkwartaal in de boeken gezet.

De euro was 1,1763 dollar waard, tegen 1,1733 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,6 procent tot 39,64 dollar. Brentolie werd 3,2 procent goedkoper op 41,76 dollar per vat.