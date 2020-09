VWS maakte bij 3 organisaties fout in mail over app CoronaMelder

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in totaal 116 organisaties benaderd met de vraag of zij via hun eigen kanalen de nieuwe app CoronaMelder onder de aandacht willen brengen. Bij drie van deze organisaties is in de communicatie niet goed benadrukt dat het gebruik van de app volledig vrijwillig is, meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.