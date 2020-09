Brabantse veiligheidsregio’s willen overleg over carnaval 2021

De drie veiligheidsregio’s in Brabant willen overleg met de carnavalsverenigingen en de carnavalsfederatie in deze provincie over carnaval 2021. Dit ‘omdat carnaval niet gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn”, aldus de voorzitters Jack Mikkers, John Jorritsma en Theo Weterings van de drie regio’s in een verklaring maandagavond.

In verband met corona bezinnen de veiligheidsregio’s zich op alle komende evenementen. ‘Zoals sinterklaascomité ‘s nadenken over hoe de sint wellicht online of op een andere manier ingehaald kan worden, zo kan er ook met creativiteit naar het vieren van carnaval gekeken worden”, aldus de drie burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg in hun hoedanigheid van voorzitter van de veiligheidsregio’s.

‘Grote groepen mensen in kroegen, optochten, dweilorkesten, feesttenten... dat zal niet het beeld van 2021 zijn. Als voorzitters kunnen wij niet besluiten dat carnaval niet doorgaat. Net zoals we niet kunnen besluiten dat Kerstmis niet doorgaat. Wel doen wij een appèl op de creativiteit van onze carnavalsverenigingen.’

Volksgezondheid

De volksgezondheid staat altijd ‘onbetwistbaar’ op nummer één, aldus de drie. ‘En de noodverordening die op dat moment van kracht is, is leidend. We weten immers niet hoe het coronavirus zich de komende maanden ontwikkelt.’

De regio’s nodigen de verenigingen uit om uiterlijk begin december met hun plannen te komen zodat iedereen tijdig duidelijkheid heeft hoe carnaval er in 2021 zal uitzien.

‘We zijn ons er bewust van dat we handelen vanuit de situatie zoals die nu is. We weten niet hoe de situatie over een paar dagen is, over een paar weken, laat staan over een paar maanden. Wij doen daarom wederom een beroep op alle Brabanders: blijf je verstand gebruiken, houd 1,5 meter afstand en houd je aan de bekende hygiënemaatregelen.’