Opnieuw meer dan 4000 nieuwe coronagevallen in VK

De gezondheidsautoriteiten hebben in het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen 24 uur 4368 nieuwe coronagevallen geregistreerd, ruim 450 meer dan zondag. Het aantal infecties stijgt de laatste tijd verontrustend en komt inmiddels overeen met de cijfers van begin mei, toen de epidemie net over haar hoogtepunt leek in het land.