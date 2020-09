Flinke koersverliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met forse koersverliezen de handelsdag uitgegaan. In Amsterdam kreeg ING rake klappen na berichten dat de Poolse dochter van de bank zijn klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen. Naast de nieuwe witwaszaak in de bankensector zorgde het oplopende aantal coronabesmettingen in veel Europese landen voor een negatieve stemming bij beleggers, met vooral stevige minnen in de luchtvaartindustrie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,7 procent lager op 536,01 punten. De MidKap verloor 2,7 procent tot 797,79 punten. Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 4,4 procent.

ING was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 9,3 procent. Uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die door de kranten Trouw en Het Financieele Dagblad zijn ingezien, blijkt dat twee obscure Nederlandse vennootschappen, die bankierden bij de Poolse ING-dochter ING Bank Slaski, de sleutelspelers zijn in de kapitaalvlucht uit Rusland naar het Westen. ING verklaarde de klantrelatie met een van de partijen al in 2018 te hebben beëindigd en bezig is afscheid te nemen van de andere partij. Concurrent ABN AMRO zakte 6,8 procent.

HSBC

In Londen was een negatieve hoofdrol weggelegd voor HSBC en Standard Chartered, met koersverliezen tot 5,8 procent. De twee Britse banken zouden volgens de uitgelekte documenten ook zijn betrokken bij het wegsluizen van grote sommen van dubieus geld over een periode van bijna twee decennia. Ook Deutsche Bank (min 8,8 procent) wordt in de documenten genoemd.

Unilever verloor 2,2 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De aandeelhouders van het Nederlandse deel van Unilever zijn in overgrote meerderheid akkoord gegaan met het plan van de producent van levensmiddelen en consumentengoederen, om op papier een volledig Brits bedrijf te worden. Unilever kondigde in juni de verhuisplannen aan, nadat eerdere plannen om een Nederlands bedrijf te worden stuk waren gelopen op verzet van de Britse aandeelhouders. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway voerde de zeer schaarse stijgers aan bij de hoofdfondsen met een plus van 1,3 procent.

Air France-KLM

Air France-KLM ging 7,6 procent onderuit in de MidKap vanwege de coronavrees. In Frankfurt kelderde Lufthansa 9,5 procent en IAG, eigenaar van onder meer British Airways en Iberia, dook ruim 12 procent in het rood in Londen door de vrees voor een nieuwe lockdown in het Verenigd Koninkrijk om de virusuitbraak in te dammen. Budgetvliegers Ryanair en easyJet verloren tot 8,3 procent.

Daimler werd 4,4 procent lager gezet in Frankfurt. Boze beleggers hebben via een Duitse rechtbank nog eens honderden miljoenen euro’s aan schadevergoedingen geëist van de automaker vanwege het gesjoemel met uitstootmetingen bij dieselauto’s.

De euro was 1,1733 dollar waard, tegen 1,1859 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 5,6 procent tot 39,79 dollar. Brentolie werd 4,8 procent goedkoper op 41,06 dollar per vat.