Bond-schurk Michael Lonsdale (Moonraker) overleden

De Frans-Britse acteur Michael Lonsdale is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent maandag bekendgemaakt. Lonsdale werd geboren in Parijs als zoon van een Franse moeder en Britse vader en werd tweetalig opgevoed. Hij speelde vanaf 1956 in meer dan 180 films en was daarnaast ook actief in het theater.

De meeste mensen kennen Lonsdale vermoedelijk door zijn rol als de schurk Sir Hugo Drax in de Bondfilm Moonraker uit 1979, met Roger Moore als James Bond. In deze film speelt hij een megalomane gek die in de ruimte een superieur ras wil vestigen. Op latere leeftijd kreeg hij veel waardering voor het drama Des hommes et des dieux (2010) over kloosterlingen in Algerije, die vreedzaam samenleven met islamitische dorpelingen maar te maken krijgen met terrorisme.

Ook was Lonsdale onder meer te zien in de Dag van de Jakhals (1973) en De Naam van de Roos (1986) naar het boek van Umberto Eco.