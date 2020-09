CDA: spijkermatten tegen automobilisten die rode kruizen negeren

Automobilisten die de rode kruizen boven de snelweg negeren, moeten harder worden aangepakt, vindt het CDA. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van die partij pleit voor spijkermatten op de weg, inbeslagname van de auto of andere hogere straffen. Ze ziet dit soort gedrag steeds vaker bij wegwerkzaamheden waardoor de hardwerkende wegwerkers groot gevaar lopen, zei ze in een overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Een strengere aanpak is volgens haar nodig, omdat "het gaat om meer dan een verkeersovertreding. Een auto is een moordwapen", aldus Van Toorenburg. Ze wil dat de ministers onderzoeken of spijkermatten op de 'afgesloten' baanvakken dit gedrag kunnen tegengaan en of dat het de situatie ter plekke juist nog gevaarlijker maakt. Als de verkeersveiligheid niet verslechtert, steunt ook de VVD deze oplossing.