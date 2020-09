‘VK kan half oktober 50.000 coronagevallen per dag hebben’

Het Verenigd Koninkrijk heeft al het hoogste officiële Covid-19-dodental in Europa, terwijl het recordbedragen leent in een poging noodgeld in de beschadigde economie te pompen. Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt er met minstens 6000 per dag.

Chris Whitty, de hoogste medische adviseur van de regering, en Patrick Vallance, haar belangrijkste wetenschappelijk adviseur, waarschuwden dat de epidemie halverwege oktober 50.000 nieuwe gevallen per dag zal bereiken als het zo doorgaat. Een maand later zou dit leiden tot meer dan 200 doden per dag, voegde Whitty eraan toe.

Snelheid en actie zijn dringend nodig, zeiden Vallance en Whitty, eraan toevoegend dat het Covid-probleem het Verenigd Koninkrijk nog minstens zes maanden zal blijven achtervolgen.

Het officiële dodental in het VK staat op 41.777 mensen.