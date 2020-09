Tour trekt veel kijkers ondanks uitstel

Normaal vindt de Tour plaats in de zomermaand juli. Vanwege het coronavirus begon de rittenkoers door Frankrijk pas op 29 augustus. Toch trokken de live uitzendingen gemiddeld 729.000 kijkers. Het percentage van alle tv-kijkers dat op dat moment naar de sportwedstrijd keek, was 41,1 procent. Dat is iets hoger dan het jaar ervoor.

De meeste kijkers werden gemeten op zondag 30 augustus. Toen stemden zo’n 2,4 miljoen mensen af op de NOS. Dat is zelfs het best bekeken Tour-moment in de afgelopen vijf jaar, aldus de NOS.