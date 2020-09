Nieuw-Zeeland trekt maatregelen tegen coronavirus in

Nieuw-Zeeland trekt vanaf dinsdag bijna alle maatregelen tegen het coronavirus weer in. Alleen in Auckland, waar nog een aantal besmettingen zijn, blijven sommige regels nog twee weken van kracht.

‘Door onze daden hebben we het virus onder controle gekregen”, aldus premier Jacinda Ardern tijdens een persconferentie maandag. ‘We hebben een sterke positie en kunnen zo onze volgende stap zetten.’

In Auckland moeten mensen nog afstand van elkaar houden en zijn mondkapjes nog verplicht in het openbaar vervoer. In de stad zijn nog 33 bekende besmettingen. Verder zijn de enige mensen met het coronavirus in het land 29 mensen die het meenamen vanuit het buitenland. Zij zitten in quarantaine.

Premier Ardern drukt Nieuw-Zeelanders wel op het hart om nog steeds voor goede hygiëne te zorgen, om het virus zo geen tweede comeback te laten maken.