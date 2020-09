Druk bij afspraaknummer voor voorrang coronatests

Zoveel leraren en zorgmedewerkers proberen maandagochtend met voorrang een afspraak voor een coronatest te maken, dat het erg druk is op het aparte telefoonnummer. De organisatie GGD GHOR Nederland waarschuwt dat het langer kan duren voordat deze bellers iemand aan de lijn krijgen, of dat ze het een half uur later nogmaals moeten proberen.