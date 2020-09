Duitsland: stijgende coronabesmettingen buurlanden zorgelijk

Stijgende aantallen nieuwe coronavirusinfecties in landen als Nederland, Frankrijk en Oostenrijk baren zorgen, zei de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn maandag.

Duitsland zal vroeger of later gevallen uit die landen importeren, vreest hij. In landen als Spanje gaan de alsmaar toenemende aantallen coronabesmettingen waarschijnlijk uit de hand lopen, vertelde Spahn tegen de openbare omroep Deutschlandfunk.

Het aantal besmettingen in Nederland liep vorige week gestaag op en dagelijks werden records verbroken. Vrijdag waren er het meest, 1977 nieuwe besmettingsgevallen in 24 uur tijd.

Ook de Franse gezondheidsautoriteiten meldden afgelopen week recordaantallen nieuwe coronabesmettingen. Zaterdag kwamen er 13.498 vastgestelde infecties met het gevreesde virus bij, een paar honderd meer dan vrijdag.