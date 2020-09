Petitie voor kleinere klassen in basis- en voortgezet onderwijs

Onderwijsbond AOb is samen met Lerarencollectief, Ouders & Onderwijs, Leraren in Actie en andere verenigingen van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen een petitie gestart voor kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het streven is om in 2025 maximaal 21 leerlingen in een klas te hebben. Nu zitten vaak 30 kinderen in een lokaal.