Strafproces moorden Enschede verder met strafeisen medeverdachten

Arie van D. (73) en zijn zoon Dennis (33) uit St. Willebrord zaten sinds 22 januari vorig jaar tot medio april dit jaar vast. Ze zouden voor de viervoudige moord op 13 november 2018 de wapens hebben geleverd of daarin hebben bemiddeld. Tot nu toe hebben ze bijzonder weinig verklaard tegenover de rechtbank in Almelo. Ze verwijzen slechts naar de verklaringen die ze eerder bij de politie hebben afgelegd.

Zizi W. (30) uit Breda, een goede vriendin van Dennis, werd op 29 januari 2019 opgepakt. Zij wordt ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij de aanschaf van de gebruikte vuurwapens door de hoofdverdachten in contact te brengen met de vermeende wapenhandelaren Van D. Ook zij kwam in april vrij, omdat de rechtbank vond dat er niet genoeg bewijzen waren voor de stelling dat de drie medeverdachten op de hoogte waren van het moordplan van het uit Servië afkomstige trio.

W. woont de meerdaagse rechtszaak in Almelo niet bij. Daartoe is ze volgens haar advocaat niet in staat, omdat ze ziek is en in een scootmobiel zit. Ze zou bang zijn voor besmetting met het coronavirus in de rechtbank in Almelo. Daarnaast zouden ‘veiligheidsaspecten’ een rol spelen.

Tegen de hoofdverdachten Camil A. (59) en zijn zonen Dejan A. (33) en Denis A. (32) eiste justitie vrijdag driemaal een levenslange gevangenisstraf, in lijn met de wens van de nabestaanden.