Grote brand in schuur in Hem, boerderijen ontruimd

In drie grote, geschakelde schuren aan de Meeweg in het Noord-Hollandse Hem heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn twee loodsen grotendeels verwoest, de derde heeft flinke schade opgelopen. Er is asbest vrijgekomen, maar dat is neergeslagen in de weilanden rond de schuren en levert volgens de veiligheidsregio geen gevaar op voor de omgeving.