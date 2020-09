CDA wil leeftijdsgrens voor cosmetische ingrepen verhogen

Het CDA wil de minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak verhogen van 18 naar 21 jaar. "In hoeverre kan iemand van 18 jaar de gevolgen van een soms ingrijpende cosmetische operatie overzien?", vraagt CDA-Kamerlid Joba van den Berg zich af in De Telegraaf.

De leeftijdsgrens werd onder de vorige minister Edith Schippers al verhoogd naar 18 jaar. Voor ’gewone’ medische operaties geldt dat iemand al vanaf 16 bevoegd is daar zelf over te beslissen. "Dat toont al aan dat er met cosmetische ingrepen iets bijzonders aan de hand is", aldus Van den Berg.

Sommige cosmetisch artsen hanteren op eigen initiatief de grens van 21 en soms zelfs die van 25 jaar. Toch is het nodig deze verhoging centraal te regelen, met de aanpassing van de "veldnorm", vindt de christendemocraat. "Daarmee kunnen we voorkomen dat kwetsbare jongeren alsnog een ingreep ondergaan bij minder verantwoordelijke artsen."

Ze pleit ook voor een verplichte bedenktijd als jongeren een cosmetische ingreep willen ondergaan, betere voorlichting en het ministerie van Volksgezondheid dient de sector te onderzoeken.Tussen 2011 en 2016 moesten zeshonderd mensen zich laten behandelen voor complicaties na een cosmetische ingreep. Daarom wil ze ook een meldplicht voor dergelijke hersteloperaties.

Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde, kan zich wel vinden in de verhoging van de leeftijdsgrens. "Als het gaat om puur cosmetische behandelingen, zonder enige medische noodzaak, zouden wij kunnen leven met een verhoging van de leeftijd."