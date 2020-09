Biden: laat de kiezers bepalen wie nieuwe rechter nomineert

“Als ik win, dan zal de voorgedragen kandidaat van Trump zich moeten terugtrekken en zal ik mijn kandidaat aan de Senaat voordragen. Ik zal over die beslissing uitgebreid overleg voeren met specialisten van beide partijen,” zei Biden tijdens een televisietoespraak.

“Dit land ligt aan puin sinds Trump de leiding nam”, zei Biden ook. “Het laatste wat we er nog bij kunnen hebben is een constitutionele crisis. We moeten als land, ondanks alle tegenstellingen, tot elkaar komen en niet nog verder uit elkaar gedreven worden. Ik weet zeker dat dat in de geest van Ruth Ginsburg zou zijn. Ik zal een president voor alle Amerikanen zijn.”