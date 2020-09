In het Zeeuwse Yerseke is zondagmiddag een 68-jarige man gewond geraakt toen hij op een verkeersplein werd geraakt door aan auto. De bestuurder van de auto is even blijven staan, maar reed vervolgens door, meldde een getuige aan de politie. De gewonde man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de automobilist.

Deel dit bericht: