Nieuwe Japanse premier heeft eerste overleg met Trump

De nieuwe Japanse minister-president Yoshihide Suga heeft zijn eerste overleg gevoerd met de Amerikaanse president Donald Trump. De twee spraken zondag 25 minuten via de telefoon.

“Ik heb hem gezegd dat de alliantie tussen Japan en de VS de basis is voor regionale vrede en stabiliteit. We hebben afgesproken om nauw samen te werken,” zei Suga na de gesprekken.

De premier zei verder dat hij en Trump zijn overeengekomen om door te gaan met bilaterale samenwerking in de ontwikkeling van een coronavaccin. Ook blijven de landen nauw samenwerken wat betreft de relaties met China en Noord-Korea. Dat land heeft tientallen jaren geleden Japanse burgers ontvoerd, die nog altijd vast zitten.

Gezondheidsredenen

De 71-jarige Suga nam afgelopen week premierschap over van Shinzo Abe, die na acht jaar afscheid nam om gezondheidsredenen. Abe en Trump konden het goed met elkaar vinden en hadden regelmatig en vriendschappelijk contact met elkaar.

Suga staat voor de zware taak om Japan economisch zo ongeschonden mogelijk door de coronacrisis te krijgen, en tegelijk het aantal besmettingen laag te houden. Ook ambieert Japan om de Olympische Spelen in Tokio, die dit jaar werden uitgesteld, alsnog volgend jaar te houden.