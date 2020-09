Tienduizenden betogers de straat op in Wit-Rusland

Tienduizenden betogers zijn zondag de straat opgegaan in Minsk. Veiligheidstroepen zijn massaal aanwezig in de Wit-Russische hoofdstad en hebben al arrestaties verricht. Ze hadden al voor de protestmars gepantserde voertuigen in stelling gebracht in het stadscentrum en prikkeldraad uitgerold.

Betogers lopen richting het Paleis van de Onafhankelijkheid, waar president Aleksandr Loekasjenko een kantoor heeft. Deelnemers aan de “mars voor rechtvaardigheid” dragen rood-witte vlaggen en hebben borden met opschriften als “vertrek” en “lafaards slaan vrouwen in elkaar”.

De autoriteiten hadden zaterdag bij een vrouwenprotest ruim 400 arrestaties verricht. Ook zondag grepen de veiligheidsdiensten in. Geüniformeerde mannen met bivakmutsen namen betogers mee die vlaggen of protestborden droegen. Sommige demonstranten zochten daarom een veilig heenkomen in een winkelcentrum en fastfoodrestaurant.

In Wit-Rusland wordt al weken op grote schaal geprotesteerd tegen Loekasjenko. Veel burgers denken dat verkiezingsfraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van vorige maand. Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is, kreeg volgens de officiële uitslag meer dan 80 procent van de stemmen. Tegenstanders geloven daar niets van.