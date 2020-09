D66 zet in op moderne economie, meer huizen, gelijke kansen

Een miljoen nieuwe huizen, meer windmolens op zee, een nieuwe studiebeurs voor mbo, hbo en universiteit, steun voor innoverende bedrijven, gratis kinderopvang, geen toeslagen meer maar een belastingkorting voor iedereen of een netto bedrag bij een te laag inkomen. Ook het eigen risico voor zorg moet anders. De 385 euro die nu moet worden betaald, wordt vervangen door een eigen bijdrage van 100 euro per behandeling met een maximum van 400 euro. Het is een greep uit de wensen die D66 in het verkiezingsprogramma heeft staan.

De sociaal-democraten presenteren het programma zondagmiddag aan de leden in de Schiecentrale in Rotterdam. Daarmee is D66 de eerste landelijke partij die haar plannen bekend maakt voor de verkiezingen, die zijn gepland op 17 maart volgend jaar. Het programma van ruim 200 pagina's stond zondag iets te vroeg online, meldde het AD. Het is nog niet definitief, omdat de leden er op 28 november nog hun goedkeuring aan moeten geven.

Onder de slogan 'Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen" geeft de nieuwe partijleider Sigrid Kaag aan dat het tijd is voor verbindend en open leiderschap. Dat is volgens haar nodig om goed uit de coronacrisis te komen, mensen niet uit te sluiten en een grote rol in Europa te spelen. Uitgangspunt blijft voor D66 dat iedereen gelijke kansen heeft op ontwikkeling, niet alleen wat betreft onderwijs, maar ook voor gezondheid en werk.

Nieuw begin

Wouter Koolmees, die de verkiezingscommissie voorzit, waarschuwt dat er flink wat onzekerheid zit in het programma vanwege de coronacrisis. Vooral de economische gevolgen zijn ongewis. Tegelijk brengt de pandemie volgens D66 ook de gebreken en onrechtvaardigheden aan de oppervlakte, waar de plannen mede op gestuurd zijn.

Kaag: "Laat de crisis waar wij nu uit proberen te klimmen een nieuw begin zijn. Gelijke kansen voor iedereen komen niet vanzelf, integendeel. Daar zijn voortdurend politieke keuzes en politieke moed voor nodig."

De regeringspartij heeft nu negentien zetels in de Tweede Kamer maar staat in de peilingen op verlies.