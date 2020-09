Opruimactie levert ruim 127.000 stuks aan zwerfvuil op

In totaal is er de afgelopen dagen in het hele land 127.211 stuks aan zwerfvuil opgehaald. Zeker 35.000 deelnemers deden zaterdag op bijna 2500 plekken mee aan World Cleanup Day en eerder in de week was er een speciale scholenactie. Volgens de organisatie is het meest gevonden soort afval de sigarettenpeuk. Op de tweede plek staat verpakkingsmateriaal, gevolgd door blikjes.