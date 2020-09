‘Intense stilte’ bij Airborne Herdenking in Oosterbeek

“In 1944 streden we voor vrede en vrijheid. Nu strijden we tegen een onzichtbare vijand, het virus. Deze strijd gaat ook gepaard met pijn en rouwen. We zijn allemaal bezorgd over de toekomst. Maar als gemeenschappen, landen en regeringen samenwerken om deze strijd te winnen, is dat misschien ook nog wel een zegen”, aldus legerpredikant Smith.

Op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery liggen ruim 1750 militairen begraven, die om het leven kwamen bij de Slag om Arnhem in september 1944. De slag maakte deel uit van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De bevrijdingsoperatie kwam tot stilstand toen de geallieerden de brug over de Rijn bij Arnhem niet in handen kon krijgen. De operatie is dit weekeinde overal in het voormalige frontgebied in besloten kring herdacht.

Borstbeeld onthuld

In Driel is helemaal in het geheim een borstbeeld van de Poolse generaal Stanislav Sosabowski onthuld. De Polen kregen lang de schuld van het mislukken van de Slag om Arnhem. Pas tientallen jaren na de oorlog volgde eerherstel en nu is er in Driel, waar zij destijds gelegerd waren, elk jaar een herdenking.

Burgemeester Hubert Bruls legde zondag in Nijmegen een krans op de Waaloever voor de 48 Amerikaanse militairen die in september 1944 om het leven kwamen bij een poging zijn stad te bevrijden. De Amerikanen staken daarvoor in canvas bootjes de Waal over. De Waaloversteek en de Slag om Arnhem zijn heldenverhalen in de Amerikaanse en Britse militaire wereld.