Britten die thuisisolatie negeren riskeren hoge boete

Britten die niet in thuisquarantaine gaan als ze contact hebben gehad met iemand die besmet is met Covid-19, riskeren een boete van maximaal 10.000 pond (ruim 10.900 euro). Dat heeft premier Boris Johnson zaterdag bekendgemaakt.

De nieuwe regels gelden vanaf 28 september voor iedereen in Engeland die positief test op het coronavirus of van gezondheidswerkers heeft gehoord dat ze in contact zijn geweest met een besmettelijk persoon. “Mensen die ervoor kiezen de regels te negeren, krijgen te maken met aanzienlijke boetes”, zei Johnson in een verklaring.

De boetes beginnen met duizend pond voor de eerste overtreding, oplopend tot 10.000 pond voor recidivisten en werkgevers die personeelsleden dreigen te ontslaan die in thuisisolatie gaan. Sommige werknemers met een laag inkomen die door de quarantaine inkomensverlies lijden, krijgen een uitkering van 500 pond bovenop andere voordelen zoals ziektegeld waarop ze mogelijk recht hebben.

Controleren

Britten die coronasymptomen vertonen moeten minimaal tien dagen thuisblijven, andere leden van hun huishouden mogen de woning 14 dagen niet verlaten. Iedereen die positief test wordt gevraagd gegevens te verstrekken van mensen waarmee ze in contact zijn geweest. Die moeten ook in thuisquarantaine.

Tot nu toe is er nauwelijks gehandhaafd op de regels tot thuisisolatie, behalve in sommige gevallen waar mensen terugkeerden uit het buitenland. Groot-Brittannië wordt echter geconfronteerd met een sterke groei van het aantal besmettingen. De regering zei dat de politie in brandhaarden gaat controleren op naleving van de nieuwe regels.

4422 nieuwe coronagevallen

Volgens de krant The Sun is Johnson bereid speciaal voor kerst één regel te versoepelen. Het gaat om de ‘rule of six’, die zowel binnen als buiten groepjes van meer dan zes mensen verbiedt, op straffe van een boete. Een ingewijde zegt tegen The Sun: “De premier wil graag vermijden dat hij wordt gezien als Scrooge. Hij zint op manieren om mensen toch de vreugde van Kerstmis te laten ervaren.”

De gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben de voorbije 24 uur 4422 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er opnieuw iets meer dan vrijdag en het is bovendien de grootste dagelijkse toename sinds 8 mei. In totaal zijn er nu ruim 390.000 Britten besmet geraakt met het virus. Inmiddels zijn 41.759 patiënten overleden aan Covid-19.