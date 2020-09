Man pakt agent bij keel en geeft ander een vuistslag

Een 25-jarige man uit Tilburg is zaterdagavond aangehouden omdat hij twee agenten heeft mishandeld. Hij pakte een van hen bij de keel en gaf de andere politieman, die zijn wapenstok gebruikte om zijn collega te helpen, een harde vuistslag tegen het hoofd. Ook een 55-jarige plaatsgenoot werd opgepakt omdat hij weigerde weg te gaan en voor openlijke geweldpleging. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling.

De politie kwam af op een melding van beveiligers die een horecaterrein aan de Goirkekanaaldijk even na 21.30 hadden afgezet omdat bezoekers agressief werden. Ook belemmerden ze het personeel van de horecagelegenheid in hun werk. Toen de sfeer steeds grimmiger werd, grepen de agenten in en stuurden ze de groep onruststokers weg.

Daarop verzette de 55-jarige man zich en kreeg hij hulp van de 25-jarige Tilburger die de agenten te lijf ging. Beide mannen zitten vast voor verhoor.