Peiling: weinig steun voor niet vervolgen Akwasi

De beslissing van het Openbaar Ministerie om rapper Akwasi niet te vervolgen, kan op weinig steun rekenen in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Van de ondervraagden vindt 16 procent het terecht dat hij niet wordt vervolgd voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam.

De zaak veroorzaakte veel reuring afgelopen week. Een groep mensen die aangifte tegen Akwasi heeft gedaan, laat het er niet bij zitten. Ze spanden een zogenoemde artikel-12 procedure aan bij het gerechtshof, omdat ze het niet eens zijn met het OM.

De Hond legde ook de vraag voor of de ondervraagden vinden dat PVV-voorman Geert Wilders terecht is veroordeeld. 41 procent is het daarmee eens. Het hof oordeelde begin deze maand dat de PVV'er is schuldig aan groepsbelediging vanwege zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak, Hij krijgt echter geen straf opgelegd.

Uit de peiling komt verder naar voren dat voortzetting van het huidige kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar niet veel steun krijgt. Van de ondervraagden wil 21 procent dat het kabinet in deze formatie doorgaat. Overigens leveren voorgelegde alternatieven ook weinig enthousiasme op. Voor een zakenkabinet, waarin geen politici zitten maar vakmensen op het terrein van het ministerie, voelt 45 procent van de ondervraagden wel wat.