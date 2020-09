‘Carnaval gaat door, alleen vorm is onzeker’

Woordvoerder Odin Wijnhoven van de Maastrichtse carnavalsvereniging (cv) De Tempeleers heeft er slapeloze nachten van. En hij is niet de enige. De coronacrisis bezorgt de carnavalsverenigingen in het zuiden van Nederland de nodige hoofdbrekens. Steeds meer verenigingen blazen de evenementen op 14, 15 en 16 februari 2021 af. Anderen zetten alles op alles om althans iets van de feestvreugde te laten doorgaan.

“Het makkelijkste zou zijn het carnavalsfeest af te gelasten”, zegt Wijnhoven. “Maar dat kan nog altijd enkele dagen van tevoren, als dat nodig is. We kunnen echter niet een week van tevoren pas beginnen met het organiseren van festiviteiten. Daarom doen we dat nu al.” Wel zal het carnaval in Maastricht kleinschaliger dan ooit zijn. Geen optocht, en de vereniging trekt de wijken in. Net als in Venlo.

“Als de Venlonaar niet naar de carnaval kan komen, dan brengen wij de carnaval naar de Venlonaar”, zegt vorst Roel Versleijen van cv Jocus in het Limburgse ‘stadje van plezier’. Net als in onder meer Roermond, Eindhoven, Breda en Den Bosch zijn er geen massale feesten rond de aftrap van het carnaval op de 11de van de 11de. En ook in Venlo is er met de carnaval geen grote optocht. Jocus wil met carnaval zo veel mogelijk activiteiten laten doorgaan. “Maar over hoe de vlag er dan bij hangt, kunnen we nog niks zeggen”, waarschuwt Versleijen.

Kleinschalig

In Roermond gaat carnaval hoe dan ook door, zij het kleinschalig, liet cv D’n Uul eerder al weten. Iets dergelijks geldt voor Tilburg (Kruikenstad) en Breda (Kielegat). Den Bosch (Oeteldonk) houdt een slag om de arm. “Ik kan helaas nog niks melden over of en hoe de carnavalsactiviteiten doorgaan”, zegt minister van pers Rinske van Kasteren van de Oeteldonksche Club. “Onze Hoogheid komt hoe dan ook. Maar hoe en wat veilig is, dat onderzoeken we nu.”

Geertruidenberg liet als eerste weten dat carnaval daar niet doorgaat. Vervolgens blies ook Kerkrade het feest af, evenals enkele dorpen. De onzekerheid is te groot, iedereen weet dat carnaval in 2020 zorgde voor een enorme verspreiding van het coronavirus. Dat risico wil geen enkele carnavalsvereniging nog eens lopen. De burgemeesters van de dertien Zeeuwse gemeenten lieten deze week weten dat alle grote carnavalsactiviteiten zoals optochten daar worden geschrapt.

Beleving

Roosendaal (Tullepetaonestad) bekijkt inmiddels net als Bergen op Zoom (Stichting Vastenavond) hoe het leutfeest toch gevierd kan worden, zij het in afgeslankte vorm. Voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie (BCF) zegt dat je carnaval niet kunt afgelasten. “Wat gebeurt is dat er evenementen worden afgelast. Organisaties blazen massale bijeenkomsten af. Carnaval gaat door. Alleen de vorm waarin is nog onzeker.”

Mensen gaan toch verkleed de straat op, de kroeg in, denkt Van de Laar. De koepels van carnavalsverenigingen in Limburg en Brabant bespreken later deze maand hoe ze het feest kunnen kanaliseren. “We moeten voorkomen dat iedereen van boven de ‘grote riolen’ naar de Brabantse kroegen komen”, zegt Van de Laar. “Je kunt veel minder mensen kwijt. Maar je kunt hun wel de beleving geven.”

Niet verbieden

“Je kunt niemand verbieden gekostumeerd de straat op te komen. Mensen gaan er zingen. Binnen de kortste keren is er een enorm straatcarnaval. Dat willen we niet.” Van de Laar vreest dat het coronavirus dan weer om zich heen grijpt.

Maar verbieden? Nee. “In 1896 verbood de gemeente Den Bosch carnaval na een grote pokkenuitbraak. Werkte niet. Binnen de kortste keren zaten de kroegen vol. Het is nog nooit zo druk geweest als toen. Wij moeten voorkomen dat zoiets weer gaat gebeuren.” Hoe? Het antwoord op die vraag bezorgt alle verenigingen hoofdbrekens.