Politie maakt einde aan illegaal feest in Beverwijk

Zo’n zestig tot tachtig personen waren zaterdagavond op een illegaal feest in Beverwijk, dat door de politie is beëindigd. Agenten kwamen af op diverse meldingen van geluidsoverlast aan de Kanaalweg. De dj, een 33-jarige Haarlemmer, werd aangehouden.

Het feest werd direct afgeblazen en de aanwezigen vertrokken zonder problemen. Alleen de dj verzette zich toen de politie zijn apparatuur in beslag wilde nemen. Nadat hij alles in zijn auto had ingeladen, probeerde hij er vandoor te gaan. De politie blokkeerde daarop de uitgang van het terrein, waarop hij kon worden aangehouden. De man reed ook onder invloed en had harddrugs bij zich. De politie heeft zijn auto met de apparatuur meegenomen. Hij zit nog vast voor verhoor.

Vrijdag werd bekend dat de Veiligheidsregio Kennemerland gebieden gaat aanwijzen waar ‘s nachts geen mensen meer mogen komen om illegale feesten tegen te gaan. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.