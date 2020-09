Trump: geld TikTok-deal naar ‘patriottisch onderwijs’

President Donald Trump wil 5 miljard dollar van de bedrijven die betrokken zijn bij de vorming van de nieuwe Amerikaanse tak van filmpjes-app TikTok. Dat geld wil hij steken in ‘patriottisch’ onderwijs, zo vertelde Trump op een campagnebijeenkomst in Fayetteville (North-Carolina).

Tegen de leiders van de betrokken bedrijven, Oracle, Walmart en ByteDance, zei Trump naar eigen zeggen: “Doe me een lol en steek 5 miljard dollar in een fonds voor onderwijs, zodat we mensen de echte geschiedenis van ons land kunnen bijbrengen, niet de fake-geschiedenis.”

Afgelopen week liet de president al doorschemeren dat hij een nieuwe commissie wil opzetten, de ‘1776 commissie’, die “patriottisch onderwijs” moet promoten. “We gaan de raciale indoctrinatie van onze leerlingen stoppen en weer patriottisch onderwijs terugbrengen op onze scholen.” Dat moet kinderen leren “van ons land te houden, onze geschiedenis te eren en altijd onze prachtige Amerikaanse vlag te respecteren”, zei Trump in Fayetteville.

Verbod opgeschort

Met de ‘1776 commissie’ wil Trump een antwoord geven op het ‘1619-project’ van The New York Times, waarmee de krant kinderen wil leren over de slavernij in Amerika, maar ook over de verdiensten van belangrijke zwarte Amerikanen. Trump noemde dat eerder “ideologisch gif” en zei erover: “Dit project herschrijft de Amerikaanse geschiedenis zodat kinderen leren dat wij zijn gesticht op het principe van onderdrukking en niet op vrijheid. Niets is minder waar.”

Of het plan voor het ‘patriottische geschiedenis’-fonds doorgaat, wordt overigens niet bepaald door Trump, maar door het nieuwe Amerikaanse bedrijf TikTok Global. Dat beslist waar de miljarden in worden geïnvesteerd.

Trump wilde een verbod instellen op het downloaden van de TikTok, omdat hij vreesde dat gebruikersdata in China terecht zouden komen. Dat verbod zou komende nacht ingaan maar is nu opgeschort, omdat TikTok in Amerika gaat samenwerken met Oracle en Walmart, zo is in de nacht van zaterdag op zondag beklonken.