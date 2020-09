Downloadverbod TikTok uitgesteld tot 27 september

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt het verbod op het downloaden van de Chinese filmpjesapp TikTok via de appstores van Apple en Google met een week uit te stellen. Het verbod zou zondag ingaan, maar is tot ten minste 27 september uitgesteld.

Deze beslissing werd genomen “in het licht van recente positieve ontwikkelingen”, staat in een persbericht. Dat werd uitgegeven kort nadat TikTok een voorgenomen overeenkomst bevestigde over het beheer van zijn Amerikaanse activiteiten waarbij Oracle als technologiepartner en Walmart als zakenpartner betrokken zijn.

“We zijn verheugd dat het voorstel van TikTok, Oracle en Walmart de veiligheidszorgen van de Amerikaanse regering wegnemen en vragen zal wegnemen over de toekomst van TikTok in de VS”, zei een woordvoerster van TikTok, eigendom van het Chinese ByteDance.

Oracle wordt de “vertrouwde technologieleverancier, verantwoordelijk voor het hosten van alle Amerikaanse gebruikersgegevens en het beveiligen van de bijbehorende computersystemen om ervoor te zorgen dat volledig wordt voldaan aan de Amerikaanse nationale veiligheidsvereisten”, aldus de woordvoerster. “We werken momenteel ook samen met Walmart aan een commercieel partnerschap.”

De Amerikaanse president Donald Trump liet eerder weten achter de overeenkomst tussen TikTok, Oracle en Walmart te staan. “Ik heb de deal mijn zegen gegeven”, zei Trump zaterdag tegen verslaggevers. “Ik heb de deal in concept goedgekeurd.”

Het nieuwe bedrijf, dat volgens minister van Financiën Steven Mnuchin TikTok Global zou gaan heten, is het resultaat van een transactie die vorige maand door Trump werd afgedwongen vanwege bezorgdheid over de nationale veiligheid vanwege het moederbedrijf van TikTok. Het Chinese ByteDance zou te nauwe banden hebben met de overheid van dat land. Trump is bang dat gegevens van Amerikanen in handen komen van de Chinese overheid. Hij noemde TikTok, maar ook andere bedrijven een gevaar voor de Amerikaanse veiligheid.

Volgens Trump komt het hoofdkantoor van TikTok Global in Texas. Het concern zou maar liefst 25.000 mensen aannemen en 5 miljard dollar bijdragen aan het Amerikaans onderwijs.