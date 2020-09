Trump noemt namen twee kandidaten voor Hooggerechtshof

President Donald Trump heeft zaterdag de namen van twee conservatieve vrouwen genoemd die hij beschouwt als potentiële kandidaten om de opengevallen post bij het Amerikaanse Hooggerechtshof in te vullen. Vrijdag overleed de liberale opperrechter Ruth Bader Ginsburg en Trump wil de vacature “zeer binnenkort” vervullen, waarschijnlijk al volgende week.

“We zullen zeer snel een kandidaat hebben”, zei Trump tegen verslaggevers. “Waarschijnlijk zal het een vrouw zijn.” De president noemde Amy Coney Barrett, rechter bij een federaal hof van beroep in Chicago en rechter Barbara Lagoa uit Atlanta als mogelijke genomineerden.

Barrett is 48 jaar en stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en fel tegenstander van abortus.

Lagoa (52) is de eerste vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst die benoemd werd als rechter bij het Hooggerechtshof van Florida voordat ze aantrad bij een federaal hof van beroep in Atlanta, haar huidige functie.

Mocht Trump een nieuwe conservatieve rechter benoemd weten te krijgen, dan hebben de conservatieven een meerderheid van zes tegen drie rechters in het hof. Progressieve Amerikanen zijn bang dat de rechters, die voor het leven worden aangesteld, dan bijvoorbeeld het recht op abortus zullen terugdraaien. Dat is een lang gekoesterde wens van veel Republikeinen.

Om de benoeming erdoor te krijgen is de goedkeuring van de Senaat vereist. De Republikeinen hebben daarin een meerderheid van 53-47. De Democraten willen dat de functie pas wordt vervuld als de volgende president is aangetreden. Ook een aantal Republikeinse Senaatsleden heeft dat aangegeven.