Opnieuw dagrecord corona in Frankrijk

Tijdens de hoogste piek van de eerste golf op 31 maart werden er 7578 geregistreerd. Destijds werd er wel veel minder getest. De huidige capaciteit kan volgens de krant Le Parisien verder worden opgevoerd nu er goedkeuring is gekomen voor het gebruik van een speekseltest. Die wordt vanaf oktober ingezet, maar alleen bij mensen die ziekteverschijnselen vertonen.

In totaal zijn er nu ruim 442.000 Fransen besmet geraakt met corona. Het aantal patiënten dat aan Covid-19 is overleden, liep met 26 op tot 31.274. In de strijd tegen verdere verspreiding van het virus nemen steeds meer steden en departementen strengere maatregelen. Toulouse, Nice, Bordeaux en Marseille reageerden het snelst.

In Indre-et-Loire, de streek rond Tours, zijn met ingang van maandag dansavonden verboden evenals evenementen van studentenverenigingen. Ook deed de prefect onder meer bijeenkomsten in de ban waar staande wordt gegeten en gedronken. Cafés zonder terras of zitgelegenheid binnen gaan dicht, restaurants mogen geen arrangementen aanbieden waarbij verscheidene mensen van dezelfde schaal of plank eten.