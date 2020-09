‘Amy Coney Barrett favoriet om Ginsburg op te volgen’

Amy Coney Barrett, rechter bij een federaal hof van beroep, is een van de belangrijkste favorieten om Ruth Bader Ginsburg op te volgen in het Amerikaans Hooggerechtshof. Dat heeft NBC News zaterdag gemeld, met een beroep op drie bronnen. Volgens ingewijden, onder wie een functionaris van het Witte Huis, wordt “de komende dagen” een kandidaat gepresenteerd.

Door het overlijden van de liberale opperrechter Ginsburg op 87-jarige leeftijd is een vacature ontstaan in het hoogste federale gerechtshof van de VS, dat negen leden telt. Momenteel zijn de conservatieven al in de meerderheid. President Donald Trump wil die nog voor de verkiezingen versterken. De kritiek negerend, zei hij snel iemand te zullen nomineren zodat de Senaat, waarin de Republikeinen de dienst uitmaken, een besluit kan nemen.

Barrett is 48 jaar en heeft, omdat opperrechters in de VS voor het leven worden aangesteld, nog een lange carrière voor de boeg. Ze stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en fel tegenstander van abortus.