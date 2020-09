Opnieuw tientallen betogers opgepakt in Minsk

De Wit-Russische oproerpolitie heeft zaterdagmiddag in Minsk opnieuw tientallen demonstranten opgepakt. Voor de zoveelste keer gingen vooral vrouwen in de hoofdstad de straat op om het aftreden te eisen van president Alexandr Loekasjenko, die vorig maand volgens hen de verkiezingsuitslag in zijn voordeel heeft veranderd.