Taiwan beschuldigt China van schenden luchtruim

Chinese straaljagers hebben volgens het Taiwanese ministerie van Defensie voor de tweede dag op rij het luchtruim van de eilandstaat geschonden. Taiwan noemt het een provocatie. De actie valt samen met een bezoek van hoge Amerikaanse en Japanse functionarissen. Die zijn officieel op bezoek in Taiwan om de laatste eer te bewijzen aan oud-president Lee Teng-hui, die in juli overleed.

Volgens Taiwan ging het om zeker negentien Chinese vliegtuigen. Vrijdag zou China ook al met achttien vliegtuigen over Taiwanees grondgebied hebben gevlogen. China had de acties al min of meer aangekondigd. Het land kondigde vrijdag een militaire oefening aan in de Straat van Taiwan. Volgens een Chinese kolonel zijn de schietoefeningen “noodzakelijk” vanwege “de huidige situatie” in de Straat van Taiwan.

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en is dan ook niet blij met het Amerikaanse bezoek. Het is de tweede keer in korte tijd dat een Amerikaanse topfunctionaris Taiwan bezoekt.