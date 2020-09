Extinction Rebellion demonstreert dansend verder door Amsterdam

Actiegroep Extinction Rebellion gaat na de demonstratie op het Museumplein zaterdag dansend verder door Amsterdam. Dat schrijven de klimaatactivisten in een verklaring. De betogers hadden van de gemeente toestemming om te protesteren tot 14.00 uur op het Museumplein, maar gaan vanaf 15.00 uur door vanaf het Waterlooplein.

Vrijdag blokkeerden zo’n 330 actievoerders een kruising op de Zuidas. De politie heeft ze na een urenlange operatie van de weg gehaald. De actiegroep mocht van de gemeente demonstreren, maar blokkades van wegen of gebouwen zijn verboden. Ook moeten ze zich aan de coronamaatregelen houden. Op het Museumplein mogen ze dit weekend vier uur per dag protesteren.

“De gemeente heeft XR verboden om op andere plekken dan op het Museumplein te dansen”, schrijft de groep. “Echter, gezien de huidige urgentie in de klimaatcrisis, zoals de bosbranden in de Verenigde Staten, de droogte de afgelopen zomer en de beperkte klimaatplannen in de Troonrede, ziet XR geen andere optie dan dit verbod te negeren.”