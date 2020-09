Aantal coronabesmettingen België nadert de 100.000

Het aantal coronabesmettingen in België nadert de 100.000. Sinds de uitbraak van het virus testten 99.649 mensen positief, blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano en het dagelijkse coronabulletin.

In België zijn tot nu toe 9.937 patiënten overleden. Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen per dag heeft de grens van de 1.000 overschreden. De afgelopen week steeg het aantal nieuwe gevallen van het longvirus naar 1.071 per dag.

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames steeg de afgelopen week naar bijna 42 per dag, een stijging met 75 procent. In totaal moesten sinds de uitbraak 19.530 Belgen worden opgenomen. Vrijdag lagen er 390 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 78 op de intensive care.