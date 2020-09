Ook in Polen recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Daarmee is het totaal aantal besmettingen in Polen gestegen tot ruim 78.000. Tot nu toe zijn in het land 2282 mensen overleden aan de ziekte Covid-19.

Het record komt enkele dagen nadat de Poolse autoriteiten allerlei voorwaarden hebben aangescherpt. Zo zijn artsen nu verplicht om patiënten te laten testen bij een vermoeden van besmetting. Critici zeggen dat de nieuwe regels het aantal mensen dat zich laat testen kunnen beperken.