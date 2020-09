Doden door orkaan Ianos in Griekenland

De plaats Karditsa, 300 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Athene, werd zwaar getroffen, met modderstromen, omgewaaide bomen en stroomuitval. In die regio werd een boer dood gevonden op zijn boerderij.

Elders in die omgeving werd een vrouw gevonden die was verdronken in haar ondergelopen huis. Een derde slachtoffer wordt nog vermist, het is een automobiliste van wie de auto werd meegesleurd door het hoogwater in een rivier.

Er wordt op de Ionische Zee nog gezocht naar een schip met 55 migranten aan boord, dat vrijdag een noodsignaal uitzond. De Griekse kustwacht houdt er rekening mee dat het schip zijn koers heeft verlegd om de storm te ontwijken.

De orkaan ging gepaard met windstoten tot 117 kilometer per uur en zware regenval. Hij trof vooral het westen van Griekenland, waaronder de ook bij vakantiegangers geliefde eilanden Kefalonia en Zaynthos. Ianos wordt ook wel een ‘medicane’ genoemd, een stormdepressie die tegen het eind van de zomer kan ontstaan op de Middellandse Zee, waar het water dan nog warm is.