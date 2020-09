Schaakrubriek: Dit boek mag niet ontbreken in uw collectie schaakboeken

De Roemeense grootmeester Mihail Marin is ongeveer net zo oud als de Chess Informant die wordt uitgegeven door de gelijknamige uitgeverij uit Belgrado. Hij is meermalen kampioen van Roemenië geweest en kan bogen op goede resultaten bij toernooien en Olympiades.

Meer dan indrukwekkend is zijn lijst van publicaties over talrijke openingen en andere aspecten van het schaakspel. Bij het zojuist genoemde Chess Informant verscheen nu het zoveelste boek van Marin Old Wine in New Bottles (www.sahovski.com € 32.95 ) Het prachtige boek, met veel mooie illustraties van prenten en tekeningen uit heden en verleden, is aanvankelijk bedacht als een verzameling van gelijknamige artikelen. Maar de auteur dacht: Het moet meer worden. Hij heeft het boek ingedeeld aan de hand van thema’s met korte introducties. De titel wijst ook op een ander uitgangspunt van Marin nl dat de grote schakers uit de dagen van ouds ook talrijke partij..

